Москва13 авгВести.Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки на остров Итуруп осмотрел Курильскую центральную районную больницу, а также посетил в Курильске среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова. Об этом сообщили в Кремле.
Во время посещения больницы глава государства среди прочего поинтересовался, как у медучреждения обстоят дела с транспортом, а также в каком состоянии находится скорая помощь. Главврач ответила, что "хотелось бы заменить одну машину".
Заменимотреагировал Путин
Вместе с тем в ходе поездки в школу российский лидер осмотрел спортивный зал, классы, а также школьный музей. Кроме того, он пообщался с учениками.
13 августа Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп. Глава государства провел осмотр рыбоперерабатывающего комбината "Ясный" и ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру.