Путин посетил в Курильске центральную больницу и среднюю школу Путин осмотрел Курильскую центральную больницу и посетил школу имени Норполова

Москва13 авг Вести.Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки на остров Итуруп осмотрел Курильскую центральную районную больницу, а также посетил в Курильске среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова. Об этом сообщили в Кремле.

Во время посещения больницы глава государства среди прочего поинтересовался, как у медучреждения обстоят дела с транспортом, а также в каком состоянии находится скорая помощь. Главврач ответила, что "хотелось бы заменить одну машину".

Заменим отреагировал Путин

Вместе с тем в ходе поездки в школу российский лидер осмотрел спортивный зал, классы, а также школьный музей. Кроме того, он пообщался с учениками.

13 августа Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп. Глава государства провел осмотр рыбоперерабатывающего комбината "Ясный" и ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру.