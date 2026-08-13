Протоиерей из Курильска рассказал, о чем говорил с Путиным Протоиерей из Курильска раскрыл детали беседы с Путиным

Москва13 авг Вести.Настоятель Богоявленского храма Курильска протоиерей Роман Филиппов рассказал в интервью ИС "Вести", что обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство храма и духовную жизнь жителей Итурупа.

Протоиерей рассказал, что о визите главы государства на остров его предупредил один из прихожан. Тогда же священнослужитель узнал, что Путин проедет мимо строящегося на острове храма.

Зная, что наш президент - глубоко верующий человек, я решил быть в этот момент тоже на строительной площадке на тот случай, если президент решит ее внепланово посетить. Кортеж действительно проезжал мимо площадки. Я находился рядом. И, наверное, то, что он человек внимательный, заметив священника, он прислал своих сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться сказал священнослужитель

Он уточнил, что встреча с президентом прошла на территории курильской школы.

Сначала вышел губернатор, мы с ним по-христиански приветствовали друг друга, обнялись, и следом вышел Владимир Владимирович. Мы также с ним друг друга приветствовали. И он поинтересовался, конечно, духовной жизнью островитян, спросил о прихожанах, я ответил, что: "Слава Богу. Вот вера живет в сердце каждого человека, и, соответственно люди отвечают на этот призыв Божий, в том числе и приходят в храмы Божии" рассказал священнослужитель

Также он обсудил с главой государства строительство нового храма.

Поговорили о строящемся храме, который будет посвящен апостолам Петру и Павлу. И о том, что еще нижний храм освящен в честь Святой Троицы. Владимир Владимирович улыбнулся и так, обернувшись к губернатору, попросил содействовать вот в этом благом деле. На этом мы еще раз пожали крепко друг другу руки. Я помню, что пожелал ему крепкого здоровья. И на этом, да, Владимир Владимирович дальше отбыл по своим [делам], по программе своего визита. Вот таким образом состоялась историческая для нашего прихода встреча сообщил протоиерей

13 августа Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. Цель визита российского лидера заключалась в проведении осмотра рыбоперерабатывающего комбината "Ясный". Президент ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру.