Такаити: поездка Путина на Курилы осложнила нормализацию отношений Премьер Японии: поездка Путина на Курилы осложнила нормализацию отношений

Москва13 авг Вести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка президента РФ Владимира Путина на самый большой остров Курильской гряды – Итуруп – осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.

По ее словам, японская сторона еще в начале 2024 года "призывала Россию к тому, чтобы этой поездки не состоялось". Состоявшийся визит Путина "осложнил среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений", заявила премьер Японии.

Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства сказала Такаити в беседе с журналистами

Ранее сообщалось, что новость о посещении президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп вышла на первое место в трендах японского сегмента социальной сети Х.