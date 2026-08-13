Москва13 авгВести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка президента РФ Владимира Путина на самый большой остров Курильской гряды – Итуруп – осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.
По ее словам, японская сторона еще в начале 2024 года "призывала Россию к тому, чтобы этой поездки не состоялось". Состоявшийся визит Путина "осложнил среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений", заявила премьер Японии.
Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельствасказала Такаити в беседе с журналистами
Ранее сообщалось, что новость о посещении президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп вышла на первое место в трендах японского сегмента социальной сети Х.