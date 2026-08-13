Москва13 авгВести.Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Япония вызвала российского посла в связи с визитом Путина на спорный архипелагговорится в публикации
Вместе с тем диппредставительство РФ в Токио сообщило ТАСС, что комментарий по теме будет опубликован позже.
13 августа Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. После этого министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил "решительный протест" в связи с поездкой российского лидера.
Путин указывал на необоснованность претензий Японии относительно Курильских островов. Глава государства подчеркивал, что принадлежность островов закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны.