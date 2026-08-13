Посла РФ в Токио Ноздрева вызвали в МИД Японии из-за поездки Путина на Курилы

МИД Японии вызвал посла России Посла РФ в Токио Ноздрева вызвали в МИД Японии из-за поездки Путина на Курилы

Москва13 авг Вести.Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Япония вызвала российского посла в связи с визитом Путина на спорный архипелаг говорится в публикации

Вместе с тем диппредставительство РФ в Токио сообщило ТАСС, что комментарий по теме будет опубликован позже.

13 августа Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. После этого министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил "решительный протест" в связи с поездкой российского лидера.

Путин указывал на необоснованность претензий Японии относительно Курильских островов. Глава государства подчеркивал, что принадлежность островов закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны.