В посольстве назвали необоснованным демарш Токио из-за поездки Путина на Курилы МИД РФ: "протест" Японии из-за поездки Путина на Курилы - необоснованный демарш

Москва13 авг Вести."Протест" японских дипломатов и вызов российского посла из-за поездки президента РФ Владимира Путина на Курилы - необоснованный демарш, принадлежность Курил России сомнению не подлежит. Об этом заявило посольство РФ в Токио.

Дипломаты напомнили, что 13 августа посла России в Японии Николая Ноздрева вызвали в МИД Японии. В ходе визита министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги озвучил Ноздреву "протест" в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп Сахалинской области РФ.

В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит написали представители посольства в мессенджере Telegram

В посольстве особо подчеркнули, что поездки президента России внутри страны - исключительно суверенное решение российского руководства, которое не может быть предметом обсуждения с иностранными государствами.

Владимир Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп - 13 августа. Целью визита был осмотр рыбоперерабатывающего комбината "Ясный".

Премьер Японии Санаэ Такаити в тот же день заявила, что эта поездка осложнила восстановление отношений между Токио и Москвой.

Тем временем новость о визите Путина на Итуруп вышла на первое место в трендах японского сегмента соцсети X.

Глава российского государства подчеркивал, что претензии Токио на Курильские острова не имеют оснований, поскольку их принадлежность закреплена как реалии, возникшие по результатам Второй мировой войны, в международных документах.