Москва13 авг Вести.Поездка президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп является однозначным сигналом Японии о том, что Курилы – это российская земля. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

По его словам, реакция Японии, выразившей протест, не должна вызывать удивления.

Сигнал здесь достаточно однозначный, который много раз уже посылался с российской стороны, заключающийся в том, что, конечно, никаких сомнений нет в том, что Курилы – это российская земля, точно так же, как и любая другая территория Российской Федерации. И в этом смысле я бы не особенно удивлялся реакции японской стороны. Это выглядит так, как будто они как-то очень сильно оскорблены вот этим всем, но на самом деле реакция с их стороны практически автоматическая. Каждый раз, когда российская сторона подчеркивает принадлежность Южных Курил, каждый раз японская сторона выдает такие вот протесты заявил Нелидов

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил "решительный протест" из-за поездки Владимира Путина на самый большой остров Курильской гряды – Итуруп.