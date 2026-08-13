Москва13 авгВести.Любой, кто не понимает, что Курильские острова принадлежат России, столкнется со страшными последствиями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что Курилы - якобы "исторически японские".
Они были, есть и останутся русской замлей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своих иллюзийнаписал Медведев в X
Ранее Такаити сообщила, что поездка президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.
Путин указывал на необоснованность претензий Японии относительно Курильских островов. Российский лидер отмечал, что принадлежность островов закреплена в международных документах, подписанных по итогам Второй мировой войны.