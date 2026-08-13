Медведев: тех, кто не понимает, что Курилы российские, ждут страшные последствия

Медведев пообещал последствия тем, кто не понимает, что Курилы – часть РФ Медведев: тех, кто не понимает, что Курилы российские, ждут страшные последствия

Москва13 авг Вести.Любой, кто не понимает, что Курильские острова принадлежат России, столкнется со страшными последствиями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что Курилы - якобы "исторически японские".

Они были, есть и останутся русской замлей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своих иллюзий написал Медведев в X

Ранее Такаити сообщила, что поездка президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.

Путин указывал на необоснованность претензий Японии относительно Курильских островов. Российский лидер отмечал, что принадлежность островов закреплена в международных документах, подписанных по итогам Второй мировой войны.