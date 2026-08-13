Москва13 авг Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп.

Цель визита российского лидера заключалась в проведении осмотра рыбоперерабатывающего комбината "Ясный". В рамках посещения президент ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру, сообщает ТАСС.

Визит на Итуруп прошел в ходе рабочей поездки главы государства по Дальнему Востоку и Сибири, стартовавшей 10 августа. Президент успел нанести визит в Улан-Удэ, Новосибирск и Южно-Сахалинск с заходом на гвардейский ракетный крейсер "Варяг", который считается флагманом Тихоокеанского флота России.

Накануне Путин впервые за последние 13 лет прилетел на Сахалин, где наблюдал с борта крейсера "Варяг" за ходом военных учений.