Врач курильской больницы рассказала об общении с Путиным во время его визита Врач рассказала подробности визита Путина в курильскую больницу

Москва13 авг Вести.Во время посещения Курильской центральной районной больницы президент России Владимир Путин зашел в кабинет врача по медицинской профилактике Ирины Луканиной и поинтересовался работой учреждения. Об этом врач рассказала в интервью ИС "Вести".

Врач отметила, что общение с главой государства стало для нее знаковым событием.

Для нас с коллегами стало приятной неожиданностью, что Владимир Владимирович все-таки посетил нашу больницу, это историческое событие, в принципе, что он посетил Курильские острова. Лично для меня это было просто знаковое событие, наверное, больше в жизни моей такого не будет. Для меня это очень радостно и приятно, что мы побеседовали с ним, он пришел ко мне в кабинет, поинтересовался, как мы работаем. Это было очень неожиданно и очень приятно рассказала Луканина

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп. Цель визита российского лидера заключалась в проведении осмотра рыбоперерабатывающего комбината "Ясный". В рамках посещения президент ознакомился с работой предприятия, поговорил и сфотографировался с сотрудниками, а также продегустировал икру.