Москва6 маяВести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, как участники специальной военной операции интегрируются в гражданскую жизнь.
Глава региона, сам являющийся участником СВО, доложил о работе с ветеранами в рамках программы “Герои Тамбовщины”.
Многие ребята сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службесказал Первышов
Губернатор отметил, что лично проводит ежемесячные приемы ветеранов и членов их семей. При этом уже трудоустроенные бойцы помогают вести эти приемы, видят проблему и сопровождают обратившихся на пути к ее решению.
Они все местные ребята?уточнил Путин
Первышов подчеркнул, что все ребята — местные, тамбовские, и в регионе создается “плацдарм”: вернувшихся бойцов будут встречать те, кто уже устроен.
Ранее российский лидер отметил расширение социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. По его словам, эта работа будет продолжаться и далее.