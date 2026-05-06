Первышов рассказал Путину об участниках СВО, которые нашли себя в госслужбе Глава Тамбовской области рассказал Путину об участниках СВО на госслужбе

Москва6 мая Вести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, как участники специальной военной операции интегрируются в гражданскую жизнь.

Глава региона, сам являющийся участником СВО, доложил о работе с ветеранами в рамках программы “Герои Тамбовщины”.

Многие ребята сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе сказал Первышов

Губернатор отметил, что лично проводит ежемесячные приемы ветеранов и членов их семей. При этом уже трудоустроенные бойцы помогают вести эти приемы, видят проблему и сопровождают обратившихся на пути к ее решению.

Они все местные ребята? уточнил Путин

Первышов подчеркнул, что все ребята — местные, тамбовские, и в регионе создается “плацдарм”: вернувшихся бойцов будут встречать те, кто уже устроен.

Ранее российский лидер отметил расширение социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. По его словам, эта работа будет продолжаться и далее.