Москва1 мая Вести.Общественные помощники оказывают поддержку вернувшимся бойцам СВО, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Из тех ребят, которые возвращаются, две трети уже у нас трудоустроены. Есть программа "Герои земли Псковской", это продолжение президентской программы "Время героев". Четыре человека по этой программе уже трудоустроены на руководящие должности в органы власти, в правительство Псковской области. И мы стараемся работать в проактивном режиме. С первых дней начала специальной военной операции мы создали институт уполномоченных при губернаторе. Это мои общественные помощники в каждом районе, которые ежедневно 24/7 работают с участниками специальной военной операции, с их семьями, отрабатывают просьбы. Когда ребята возвращаются, встают здесь на учет в Фонде Защитников Отечества, сразу все службы, все ведомства начинают работать, спрашивать, что нужно