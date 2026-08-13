Москва13 авгВести.Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири посетил Южно-Сахалинск и пообщался с горожанами, сообщает РИА Новости.
Путин обратил внимание на неожиданно знойную погоду в городе, хотя Южно-Сахалинск "привык к холоду, туману и сильному ветру".
Какая у вас погода хорошая, курорт прямоотметил Путин
Одна из общавшихся с президентом женщин с иронией призналась, что подозревала Путина "в договоре с улучшением погоды", столь несвойственной местным широтам.
Путин ответил, что теперь будет думать, будто в Южно-Сахалинске "всегда так тепло".
Накануне Путин впервые за последние 13 лет прилетел на Сахалин, где наблюдал с борта крейсера "Варяг" за ходом военных учений Тихоокеанского флота (ТОФ).
Президент посетил курильский остров Итуруп, Улан-Удэ, Новосибирск и Южно-Сахалинск.