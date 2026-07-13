На Сахалине пойман тунец размером с человека Сахалинский рыбак выловил огромного тунца весом более 100 кг

Москва13 июл Вести.На Сахалине рыбак выловил тунца размером с человека, сообщает МК.RU. Накануне на лов этих огромных рыб, появившихся у побережья, отправились три лодки.

По его словам участников рыбалки, поклевки были у всех экипажей. Один из рыбаков даже поймал тунца весом около 50 килограммов, но самым впечатляющим трофеем стал тунец, который, по предварительной оценке, весил более 100 килограммов.

Рыбак, поймавший "гиганта" отметил, что вываживание оказалось непростым: снасти выдержали нагрузку буквально на пределе, а справиться с добычей помог понижающий механизм на катушке.