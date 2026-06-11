Краснокнижнного морского льва спасли на Сахалине, сняв кольцо с шеи На Сахалине краснокнижного сивуча освободили от пластикового кольца на шее

Москва11 июн Вести.Краснокнижного сивуча спасли на Сахалине 10 июня. С его шеи сняли пластиковое кольцо, как сообщает пресс-служба правительства области.

Двух особей с травмами увидели туристы. Эксперты решили, что им нужна срочная помощь, но задача была сложной: морские львы находились на волнорезе в акватории Невельского морского порта, а не на пляже, где обычно специалисты и оказывают помощь животным. К тому же у сивучей начался репродуктивный период, и их поведение стало агрессивным.

Для спасательной операции выбрали день с хорошей погодой.

Одну из пострадавших особей обездвижили дротиком с седативным препаратом. Затем ветеринары высадились на брекватер, разрезали пластиковое кольцо, обработали рану антисептиком и ввели животному реверсивный агент, который нейтрализовал действие анестезии говорится на сайте правительства

Ветеринар Приморского океанариума Мария Чистяева рассказала, что подойти к морскому льву было не так просто: его сородич сначала начал огрызаться. Специалистам пришлось доказать, что они не опасны, и тогда он разрешил людям приблизиться.

Как сообщается, помощь оказали взрослой особи весом около 230 килограммов. В упаковочной ленте сивуч, скорее всего, запутался еще когда был маленьким, и по мере роста животного пластиковое кольцо все больше мешало ему полноценно дышать и питаться. Возможно, без вмешательства человека сивуч погиб бы к концу этого лета.