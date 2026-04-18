Круизный лайнер спас моряка и его кошку, потерпевших бедствие в Карибском море Моряка и его кошку, потерпевших бедствие в Карибском море, спас круизный лайнер

Москва18 апр Вести.Экипаж круизного лайнера Carnival Legend спас моряка и его кошку с парусной лодки, которая несколько дней терпела бедствие в Карибском море из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что моряк использовал сигнальные ракеты в надежде на спасение. Экипаж лайнера заметил судно, спустил спасательные лодки и доставил мужчину и его кошку на борт лайнера.

Судно компании Carnival Cruise Line пришло на помощь оказавшемуся в бедственном положении моряку и его кошке после того, как члены экипажа заметили сигналы бедствия, исходящие от вышедшей из строя парусной лодки в открытом море отмчается в публикации

Моряку и его питомцу оказали необходимую медицинскую помощь.

