Москва18 апрВести.Экипаж круизного лайнера Carnival Legend спас моряка и его кошку с парусной лодки, которая несколько дней терпела бедствие в Карибском море из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Уточняется, что моряк использовал сигнальные ракеты в надежде на спасение. Экипаж лайнера заметил судно, спустил спасательные лодки и доставил мужчину и его кошку на борт лайнера.
Судно компании Carnival Cruise Line пришло на помощь оказавшемуся в бедственном положении моряку и его кошке после того, как члены экипажа заметили сигналы бедствия, исходящие от вышедшей из строя парусной лодки в открытом мореотмчается в публикации
Моряку и его питомцу оказали необходимую медицинскую помощь.
14 апреля локомотивная бригада поезда Чебоксары – Москва спасла пернатого хищника, занесенного в Красную книгу столицы. По прибытии на Казанский вокзал сотрудники обнаружили птицу, которая держалась за переднюю часть кабины локомотива.