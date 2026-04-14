Железнодорожники Москвы спасли краснокнижного канюка и передали его в зоопарк

На Казанском вокзале в Москве железнодорожники спасли краснокнижного канюка Железнодорожники Москвы спасли краснокнижного канюка и передали его в зоопарк

Москва14 апр Вести.Локомотивная бригада поезда Чебоксары – Москва спасли пернатого хищника, занесенного в Красную книгу столицы. Как сообщает пресс-служба РЖД в мессенджере MAX, по прибытию на Казанский вокзал, железнодорожники обнаружили птицу, которая держалась за переднюю часть кабины локомотива.

Машинист Максим Шарапов и его помощник Андрей Демчук при помощи нарядчика локомотивных бригад депо Москва-Сортировочная Валерии Успенской нашли профессионалов, которые смогли оказать помощь.

В итоге птицу передали в заботливые руки сотрудников Московского зоопарка сказано в сообщении

Специалисты установили, что железнодорожники выручили из беды редкого для столицы хищника - канюка обыкновенного.