Москва14 апрВести.Локомотивная бригада поезда Чебоксары – Москва спасли пернатого хищника, занесенного в Красную книгу столицы. Как сообщает пресс-служба РЖД в мессенджере MAX, по прибытию на Казанский вокзал, железнодорожники обнаружили птицу, которая держалась за переднюю часть кабины локомотива.
Машинист Максим Шарапов и его помощник Андрей Демчук при помощи нарядчика локомотивных бригад депо Москва-Сортировочная Валерии Успенской нашли профессионалов, которые смогли оказать помощь.
В итоге птицу передали в заботливые руки сотрудников Московского зоопаркасказано в сообщении
Специалисты установили, что железнодорожники выручили из беды редкого для столицы хищника - канюка обыкновенного.