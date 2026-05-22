На Бескудниковском бульваре Москвы спасли пятерых утят из ливневки

Москва22 мая Вести.Спасатели вызволили из ливневой канализации пятерых утят на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает общественный поисково-спасательный отряд "Спас Резерв".

В это время их мама и папа тревожно кружили вокруг.

Пять огорят провалились в ливневку. … У Ангарского пруда выдали детей родителям. Экипаж работы закончил сказано в Telegram-канале отряда

Отмечается, что в ходе спасательной операции спасатели прошли три километра для того, чтобы отнести утят к пруду. Спасение произошло утром 22 мая.