Москва22 маяВести.Спасатели вызволили из ливневой канализации пятерых утят на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает общественный поисково-спасательный отряд "Спас Резерв".
В это время их мама и папа тревожно кружили вокруг.
Пять огорят провалились в ливневку. … У Ангарского пруда выдали детей родителям. Экипаж работы закончилсказано в Telegram-канале отряда
Отмечается, что в ходе спасательной операции спасатели прошли три километра для того, чтобы отнести утят к пруду. Спасение произошло утром 22 мая.