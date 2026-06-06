Четырех носух изъяли из зоопарка на северо-западе Москвы В московском контактном зоопарке изъяли редких животных

Москва6 июн Вести.Четырех носух из семейства енотовых изъяли в контактном зоопарке на северо-западе Москвы. Животные содержались в условиях, не отвечающих установленным нормам. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Этих зверей из семейства енотовых нельзя держать, как домашнюю кошку - они находятся под защитой международной конвенции СИТЕС, которая охраняет редкие и исчезающие виды. Просто так ввозить и вывозить их через границу запрещено приводятся в сообщении слова руководителя департамента Юлии Урожаевой

Принято решение изъять животных и передать их специалистам отдела спасения диких животных при Московском зоопарке.