Москва6 июнВести.Четырех носух из семейства енотовых изъяли в контактном зоопарке на северо-западе Москвы. Животные содержались в условиях, не отвечающих установленным нормам. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Этих зверей из семейства енотовых нельзя держать, как домашнюю кошку - они находятся под защитой международной конвенции СИТЕС, которая охраняет редкие и исчезающие виды. Просто так ввозить и вывозить их через границу запрещеноприводятся в сообщении слова руководителя департамента Юлии Урожаевой
Принято решение изъять животных и передать их специалистам отдела спасения диких животных при Московском зоопарке.