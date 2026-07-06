В Новой Москве могут наказать владельца лошадей, отпускающего их на самовыгул

Коневоды бьют тревогу из-за лошадей, которые громят мусорки в Новой Москве В Новой Москве могут наказать владельца лошадей, отпускающего их на самовыгул

Москва6 июл Вести.Владелец лошадей, который отпускает их на свободный выпас возле многоэтаже в Новых Ватутинках, может получить наказание. В профессиональном сообществе заявили, что такое отношение можно расценить как жестокое обращение с животными. Старший тренер и администратор конного клуба Анна Романова в комментарии ИС "Вести" отметила, что содержание лошадей требует особого внимания.

Не совсем ясно, где же лошади находятся ночь? И сколько дней они находятся на выгуле? Лошадь не собака, не бездомная кошка, которая может приспособиться, чтобы жить, питаться, мирно и безопасно существовать отметила она

Жители Новых Ватутинок запечатлели, как четыре лошади переворачивают мусорные баки возле домов и ищут пропитание в отходах.

При этом владелец коней Николай Романов заявляет, что в действительности животные не питаются на помойках, а щипают траву.

Это лошади необычные, дрессированные, и они человекоориентированные, идут к людям, чтобы с ними. И, естественно, они щипают травку, клевер. Они не ищут еду на помойках. Они выглядят прекрасно, все упитанные, воспитанные заявил мужчина

Ранее в соцсетях появилась информация, что на фоне обострившейся ситуации на топливном рынке жители сельской местности все чаще покупают лошадей.