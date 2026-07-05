Продажи лошадей увеличились на фоне ситуации с топливом

Деревенские жители стали чаще покупать лошадей после подорожания топлива Продажи лошадей увеличились на фоне ситуации с топливом

Москва5 июл Вести.Из-за ситуации на топливном рынке жители сельской местности все чаще покупают лошадей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители сел все чаще покупают четвероногих вместо внедорожников — так выходит дешевле добираться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством говорится в сообщении

За последний месяц у некоторых заводчиков купили или забронировали по семь-восемь лошадей, хотя раньше одна могла ждать хозяина несколько месяцев.

Сельские жители объясняют это тем, что содержать лошадь сейчас выходит дешевле, чем заправлять машины бензином