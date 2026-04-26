В Калужской области полицейские проверяют видео с истощенной собакой на поводке

МВД заинтересовалась видео с истощенной собакой на поводке в калужском Жукове В Калужской области полицейские проверяют видео с истощенной собакой на поводке

Москва26 апр Вести.В Калужской области проверяют информацию об истощенной собаке, которую женщина тащила на поводке. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошел в Жукове и попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. По словам очевидцев, пес с признаками крайнего истощения, он уже не может передвигаться самостоятельно, и буквально висит шеей на ошейнике, пока его тащат по асфальту.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ненадлежащего обращения с домашним животным… Информация зарегистрирована в инициативном порядке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность владельца животного говорится в Telegram-канале ведомства

Решение о возбуждении дела будет приниматься по результатам проверки.