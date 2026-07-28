Краснодарской пенсионерке грозит срок за жестокое убийство бездомной собаки На Кубани против пенсионерки, жестоко убившей бездомную собаку, возбуждено дело

Москва28 июл Вести.В отношении пожилой жительницы Кубани возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По версии следствия, 73-летняя женщина расправилась с бездомной собакой с помощью проволоки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным" возбуждено в отношении 73-летней жительницы станицы Калининской… Максимально наказание по данной статье - до 3 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в конце июня 2026 года в Калининском районе. Как утверждают местные жители, пенсионерка связала лапы и морду собаки скотчем, отравила крысиным ядом, а затем задушила проволокой.