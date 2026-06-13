Эксперт: у медведицы Майки, содержавшейся в клетке в Приморье, нарушена психика Эксперт допустил нарушение психики у медведицы Майки из Приморья

Москва13 июн Вести.Реабилитация медведицы Майки, которую использовали для натаскивания собак и чье местонахождение сейчас устанавливает полиция, может оказаться долгим и сложным процессом. Об этом ТАСС рассказал директор парка-приюта "Земля прайда" (Московская область) Виктор Агафонов, где животному готовы предоставить новый дом.

"Признаки нарушений — в первую очередь, это очень сильная стереотипия. То есть медведь бьет цепью, которая у него на шее, о стены, о какие-то поверхности. И это, конечно, говорит о том, что [есть] нарушение психики", — пояснил он.

Агафонов прибыл во Владивосток и готов забрать медведицу, если проверяющие органы выявят нарушения в условиях ее содержания. При этом он подчеркнул, что вопрос должен решаться в правовом поле. В подмосковном приюте уже живут более 10 медведей. Сейчас специалисты работают с медведицей Машей, изъятой у владельца из Смоленской области, которая содержалась в придорожном кафе. Маша примерно того же возраста, что и Майка, и также тяжело адаптируется.

"Медведя, которому 20 лет и который прожил в адских условиях, на самом деле, реабилитировать тяжело", — отметил Агафонов.

5 июня природоохранная прокуратура инициировала проверку условий содержания медведицы в селе Иннокентьевка. Животное является частной собственностью (приобретено в 2015 году) и использовалось для натаскивания охотничьих лаек. 11 июня Майку вывезли в неизвестном направлении. Ее поиском занимается УМВД по Приморскому краю.