Медведицу Майку из Приморья успешно доставили в Москву

Самолет доставил медведицу Майку из Приморья в Москву Медведицу Майку из Приморья успешно доставили в Москву

Москва20 июн Вести.Долгое время содержавшуюся в неволе медведицу из Приморского края доставили в аэропорт Москвы, сообщается в Telegram-канале парка-приюта "Земля прайда".

Майя приземлилась в Москве отмечается в сообщении

В приюте выразили слова благодарности "Аэрофлоту" за безвозмездную перевозку, Россельхознадзору за помощь в получении необходимых документов для Майи и Росприроднадзор.

Медведица 11 июня пропала из своей клетки в селе Иннокентьевка. 17 июня животное удалось отыскать. На условия ее содержания в селе обратили внимание зоозащитники, проверку провела прокуратура. Выяснилось, что животное является частной собственностью. Зверя купили у цирка шапито и использовали для испытаний охотничьих собак - породистых лаек.

Ранее сообщалось, что у медведицы Майки, содержавшейся в клетке в Приморье, нарушена психика.