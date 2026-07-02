Власти: отловленную во Владивостоке медведицу вернули в тайгу

Гималайская медведица из Владивостока вернулась в тайгу Власти: отловленную во Владивостоке медведицу вернули в тайгу

Москва2 июл Вести.Самку гималайского медведя, которую отловили во Владивостоке, после осмотра ветеринарами выпустили в тайгу, сообщается в MAX-канале правительства Приморского края.

После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров, медведица вернулась в тайгу отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что 1 июля гималайского медведя, переплывшего залив утром и оказавшегося в районе Эгершельда Владивостока, поймали специалисты Минлеса и сотрудники Охотнадзора. Животному предположительно три года. Его удалось усыпить и увезти в реабилитационный центр на обследование.

В отлове животного принимали участие полицейские Владивостока, которым пришлось оцепить территорию в районе улицы Верхнепортовой, где была замечена медведица.