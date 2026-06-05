Медведице Дыньке и щенку Арбузику построили новый личный вольер Маленькой медведице Дыньке и ее другу-щенку Арбузику построили личный вольер

Москва5 июн Вести.В парке-приюте "Земля Прайда" у медведицы Дыньки и ее друга-щенка Арбузика появился новый личный вольер с качелями и горками. Правда, пока временный. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале парка.

Отмечается, что сначала там планировали поселить еще и маленьких гималайских медвежат, однако Дынька, судя по всему, приревновала своего приятеля и "оттаскала гималайцев так, будто это ее личные игрушки".

Благодаря ее характеру, теперь у них это "люкс для двоих" шутят в парке

Медведицу спасли в Северной Осетии и привезли в Подмосковье весной 2026 года. Она увязалась за местным жителем и чуть не утонула.

Малышка была в критическом состоянии. Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы детеныш выжил.

Первые дни в приюте Дынька очень боялась остаться одна, поэтому к ней подселили щенка кавказской овчарки. Какое-то время она не подпускала его слишком близко, но в итоге они подружились, что позитивно повлияло на ее восстановление.