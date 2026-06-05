Москва5 июнВести.В парке-приюте "Земля Прайда" у медведицы Дыньки и ее друга-щенка Арбузика появился новый личный вольер с качелями и горками. Правда, пока временный. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале парка.
Отмечается, что сначала там планировали поселить еще и маленьких гималайских медвежат, однако Дынька, судя по всему, приревновала своего приятеля и "оттаскала гималайцев так, будто это ее личные игрушки".
Благодаря ее характеру, теперь у них это "люкс для двоих"шутят в парке
Медведицу спасли в Северной Осетии и привезли в Подмосковье весной 2026 года. Она увязалась за местным жителем и чуть не утонула.
Малышка была в критическом состоянии. Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы детеныш выжил.
Первые дни в приюте Дынька очень боялась остаться одна, поэтому к ней подселили щенка кавказской овчарки. Какое-то время она не подпускала его слишком близко, но в итоге они подружились, что позитивно повлияло на ее восстановление.