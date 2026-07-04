Москва4 июл Вести.В Подмосковье спасают медвежонка Арбузика, который со сломанной лапой выполз к людям и едва не погиб, дожидаясь помощи. О состоянии животного в интервью ИС "Вести" рассказал директор парка приюта для диких животных "Земля Прайда" Виктор Агафонов.

По словам Агафонова, существует несколько версий того, что могло произойти с медвежонком: он мог попасть в капкан или охотничью петлю, застрять в заборе либо его могла сбить машина.

Арбузик сейчас в состоянии стабильно тяжелом, то есть если он к нам приехал в критическом состоянии, мы не понимали, выживет ли он все-таки или нет, то сейчас его жизнь просто под стабильной угрозой и страх того, что, допустим, там он погибнет через минуту, да, потому что какие-то органы начнут отказывать у нас, уже нет. И мы тихонечко верим, что и дальше будет все только лучше. Ну а в данный момент, конечно, Арбузик очень худой. И это такая основная наша проблема, потому что для истощенного организма любое восстановление дается тяжело. Арбузику сейчас нужно восстанавливаться из-за удаления лапки, потому что, конечно, этот малыш очень перенес сложную операцию. Потеря конечности все-таки это очень глобально сказал Агафонов

Также он добавил, что удаление лапы для Арбузика было единственным вариантом сохранить жизнь.

Перелом был очень старый, около трех недель или даже месяца там все уже сгнило, и его состояние ухудшалось, в том числе из-за этого сильнейшего перелома. Там была уже открыта кость … Операция вообще в целом была тяжелая, она осложнялась тем, что у него очень плохое состояние общее. Саму операцию благодаря нашим врачам он перенес неплохо … Сейчас он на капельницах, на препаратах обезболивающих, на антибиотиках сказал Агафонов

Как отметил директор приюта, медвежонок питается кашей, мясом, орехами, перепелиными яйцами, фруктами и овощами.