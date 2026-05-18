Москва18 мая Вести.Медвежонка-сироту спасли в Усть-Куломском районе Коми. Малыш по какой-то причине остался без матери и бродил по улицам в поисках еды. Об этом сообщает Минприроды республики.

К специалистам обратились местные жители, которые неоднократно видели детеныша.

Замечали маленького медвежонка: он бродил по району и забегал на дачи в поисках пропитания. В таком возрасте испуганный зверь без матери обречен на гибель… Уже на этой неделе малыш направится в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

В центре медвежонок получит все необходимое, ему помогут набрать вес и адаптироваться к самостоятельной жизни, а, когда он подрастет, его собираются вернуть в дикую природу.