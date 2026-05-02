Москва2 маяВести.Детеныш зебры по имени Гезде, потерявший маму, нашел новую "приемную" среди жирафов в рамке дикой природы Измира. Об этом сообщает телеканал Halk TV.
Согласно данным телеканала, осиротевшую в трехмесячной возрасте зебру взял на попечение специалисты, которые обеспечили животному полноценный уход.
Предполагалось, что когда Гезде вернется в естественную среду, он присоединится к своему стаду, однако этого не произошло. Вместо этого зебра начала проводить все время с жирафами по кличке Камили и Радост.
Мы увидели, что Гезде хочет быть близким другом не зебр, а жирафовприводит телеканал слова ветеринара Дуйгу Алдемира
Ветврач отметил, что Гезде ранее уже контактировал с жирафами через ограду, что, как считает специалист, помогло сформировать привязанность.
По словам Алдемира, жирафы тоже окружают детеныша заботой и защищают его.