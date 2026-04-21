В парке-приюте "Земля Прайда" рассказали о состоянии маленькой медведицы Дыньки После знакомства со щенком Арбузиком медведица Дынька стала лучше есть

Москва21 апр Вести.Маленькая медведица Дынька, которую спасли в Северной Осетии и привезли в Подмосковье, начала лучше питаться после того, как познакомилась со щенком кавказской овчарки Арбузиком. Об этом сообщил директор парка-приюта "Земля Прайда" Виктор Агафонов.

Она лучше стала есть, это безусловно. С того момента, как у нее появился щенок, она ни разу не кричала, то есть уже более суток медвежонок абсолютно не истерит. Это очень хорошо для ее нервной системы и для ее здоровья рассказал Агафонов в официальном Telegram-канале приюта

По его словам, пока Дынька не подпускает нового приятеля слишком близко, ее личное пространство он не нарушает. Однако волонтеры уверены, что скоро животные подружатся.

Маленькую гималайскую медведицу нашли в середине апреля в одном из поселков на Северном Кавказе. Малышка увязалась за местным жителем и чуть не утонула. Специалисты сделали все, чтобы нормализовать ее состояние, которое оценивалось как критическое.