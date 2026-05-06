Москва6 мая Вести.Спасенной в Северной Осетии медведице Дыньке скоро разрешат гулять, сейчас животное должное получить последнюю прививку. Об этом сообщил в Telegram-канале директор парка-приюта "Земля Прайда" Виктор Агафонов.

Медвежонок осиротел и чуть не утонул в горной реке, его вытащили и забрали к себе волонтеры, после чего Дынька нашла новый дом в парке "Земля Прайда" в Подмосковье.

Дынька сейчас получит заключительную прививку, и в ближайшие несколько дней ей разрешат гулять (из-за общего неудовлетворительного состояния организма мы не можем рисковать ее жизнью, она может подхватить энтерит или другие опаснейшие заболевания, которые переносятся лисами, собаками) говорится в сообщении

В парке медведица обрела нового друга – щенка Арбузика, благодаря которому ее эмоциональное состояние улучшилось. По словам директора парка, в физическом состоянии Дыньки тоже произошло огромное улучшение.

У Дыньки больше нет сильнейшей диареи, ее другие проблемы со здоровьем тоже уже практически не дают о себе знать. Эта маленькая медведица, которая ранее только кричала, сейчас все больше играет и, несомненно, радуется жизни со своим другом рассказали в парке

Щенок Арбузик стал защитником маленькой медведицы, которая чувствует в нем поддержку и безопасность. В парке отметили: когда Арбузик жил с другими щенками, он был более агрессивным, охранял свою миску и никого к ней не подпускал. Но Дыньке, как принцессе, даже позволено "хрустеть его кормом".