Москва4 июл Вести.Медвежонка Арбузика, которому ампутировали лапу, планируют оставить в подмосковном приюте. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор приюта для диких животных "Земля Прайда" Виктор Агафонов.

Агафонов уточнил, что медвежонку ампутировали левую заднюю лапу, но на другой лапе остается открытая рана с признаками некроза.

Эту лапку можно сохранить, потому что на ней нет открытого перелома, и это дает нам надежду, что … мы сможем его восстановить, и малыш будет бегать хотя бы на трех лапах … Если он останется жив после всех манипуляций, которые с ним сейчас происходят … то он останется в нашем приюте жить. Надеемся, что с другими медведями, но все будет зависеть от того, насколько он будет готов взаимодействовать с животными своего вида. Не факт, что он согласится. Но все-таки надежда, конечно, такая есть. И он останется жить у нас, получать всегда правильную, квалифицированную ветеринарную помощь, уход и заботу