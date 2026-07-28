Медведя Кузю с отказавшими лапами доставили из Красноярска в Подмосковье Из Красноярска в подмосковный Клин привезли медведя Кузю

Москва28 июл Вести.Подмосковный парк "Земля Прайда" и компания "Аэрофлот" организовали транспортировку парализованного медведя Кузи, который долгое время жил в клетке в одном из кафе Красноярска. О благополучной доставке медведя сообщили в Telegram-канале парка.

Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка говорится в сообщении

Кузе уже более 30 лет. По рассказам владельцев кафе, у которых медведь находился последнее время, животное нашли в пожаре в соседнем районе. Владельцы кафе много раз обращались в разные зоопарки, но никто брать медведя с парализованными задними лапами не захотел.