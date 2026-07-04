Москва4 июл Вести.Спасенный медвежонок Арбузик, который сейчас восстанавливается в подмосковном приюте после ампутации лапы, имеет очень импульсивный характер. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор парка приюта для диких животных "Земля Прайда" Виктор Агафонов.

По его словам, Арбузик очень своенравный медвежонок.

Характер у него очень импульсивный. Он такой молодец, конечно, очень деловой, … знает себе цену, не готов на обработки, если он сам этого не решил. Заставить его невозможно, нужно только уговорить. В остальном очень характерный молодой человек, который действительно хочет жить, но сейчас все зависит от сил его организма. Если их будет достаточно, то все у него должно быть хорошо сказал директор

Ранее Виктор Агафонов рассказал, что медвежонка Арбузика, который со сломанной лапой выполз к людям и едва не погиб, дожидаясь помощи в Сочи, планируют оставить в подмосковном приюте.