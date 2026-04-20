Спасенная в Северной Осетии медведица Дынька подружилась со щенком в Подмосковье У спасенной в Северной Осетии медведицы Дыньки появился друг-щенок

Москва20 апр Вести.Маленькая медведица Дынька, которая проходит реабилитацию в парке-приюте "Земля Прайда" в Подмосковье, подружилась со щенком кавказской овчарки. Как рассказали в официальном Telegram-канале учреждения, малышка очень боится остаться одна и такой приятель ей просто необходим.

Ей не нужны никакие игрушки и развлечения. Она просто хотела, чтобы кто-то с ней был всегда рядом, потому что теперь она очень боится остаться одна… Мы очень надеемся, что Дынька благодаря своему другу наконец-то начнет стабилизироваться, и покажет нам, что ей становится лучше признались волонтеры

Маленькую гималайскую медведицу нашли в середине апреля в Южной Осетии. На нее наткнулся местный житель в заброшенной части поселка, детеныш увязался за ним, провалился под лед и чуть не утонул.

Прибывшие на место специалисты отметили, что Дынька находилась в критическом состоянии, организм был сильно истощен и поражен паразитами. На протяжении долгого времени за ее жизнь боролись ветеринары.