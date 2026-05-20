В Магаданской области спасли детеныша белухи, застрявшего на отмели

Москва20 мая Вести.В Магаданской области спасатели и волонтеры помогли детенышу белухи, застрявшему на мелководье во время отлива в Охотском море. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Животное заметили 20 мая, в среду, на Ольском лимане.

Общими усилиями морское млекопитающее поливали водой, так как животное находилось в воде лишь наполовину. Дождавшись прилива и подъема уровня воды, спасатели и волонтеры подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По словам очевидцев, операция по спасению животного длилась более пяти часов. В результате с помощью людей белуха ушла в открытое море.