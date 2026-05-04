Москва4 маяВести.В Забайкальском крае двоих детей спасли с дрейфующей льдины. Операцию 3 мая провели сотрудники МЧС России, сообщает региональное ведомство в MAX.
Информацию о том, что в районе города Нерчинска на реке Нерча двое несовершеннолетних находятся на оторвавшейся льдине, передал очевидец.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 26 пожарно-спасательной части МЧС России, бригада скорой помощи и представители УМВДговорится в сообщении
Эвакуировать детей с помощью лодки удалось в 21.20 (15:20 мск), никто не пострадал. Несовершеннолетних передали врачам скорой помощи для медицинского осмотра.
В ликвидации последствий происшествия участвовало 10 человек, в том числе 5 от МЧС России, привлекалось 3 единицы техники.