В Забайкалье спасатели сняли двух детей с дрейфующей льдины

Двух дрейфующих на льдине детей спасли в Забайкальском крае В Забайкалье спасатели сняли двух детей с дрейфующей льдины

Москва4 мая Вести.В Забайкальском крае двоих детей спасли с дрейфующей льдины. Операцию 3 мая провели сотрудники МЧС России, сообщает региональное ведомство в MAX.

Информацию о том, что в районе города Нерчинска на реке Нерча двое несовершеннолетних находятся на оторвавшейся льдине, передал очевидец.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 26 пожарно-спасательной части МЧС России, бригада скорой помощи и представители УМВД говорится в сообщении

Эвакуировать детей с помощью лодки удалось в 21.20 (15:20 мск), никто не пострадал. Несовершеннолетних передали врачам скорой помощи для медицинского осмотра.

В ликвидации последствий происшествия участвовало 10 человек, в том числе 5 от МЧС России, привлекалось 3 единицы техники.