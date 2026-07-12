В Тверской области спасли взрослых и ребенка на двух сапбордах

Сотрудники МЧС спасли сапбордистов в Тверской области В Тверской области спасли взрослых и ребенка на двух сапбордах

Москва12 июл Вести.Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России спасли двух взрослых и ребенка, которые дрейфовали на двух сапбордах по Вышневолоцкому водохранилищу, сообщает Г МЧС России по Тверской области в мессенджере MAX.

Люди находились в 700 метрах от берега и не могли к нему приблизиться – сильный ветер уносил сапборды все дальше.

Инспекторы ГИМС МЧС России оперативно прибыли на место происшествия, подняли всех на судно и вместе с сапами доставили на берег отмечается в публикации

В этой связи в МЧС России напомнили об основных правилах безопасности на воде.