Сотрудники МЧС спасли двух человек с перевернувшегося на Оке катера

На Оке в Нижнем Новгороде перевернулся катер, людей спасли сотрудники МЧС Сотрудники МЧС спасли двух человек с перевернувшегося на Оке катера

Москва14 июн Вести.На Оке в Нижнем Новгороде перевернулся катер, двух человек, находившихся на борту, спасли сотрудники МЧС России, сообщает региональный главк чрезвычайного ведомства в мессенджере MAX.

ЧП случилось около 13.00 14 июня у Молитовского моста. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они приблизились к тонущим людям на пожарном катере "КС-110" и вытащили их из воды. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Перевернувшееся маломерное судно зацепили и отбуксировали в безопасное место. Подъемом займется его владелец.

Причины происшествия устанавливаются.