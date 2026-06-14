Москва14 июнВести.На Оке в Нижнем Новгороде перевернулся катер, двух человек, находившихся на борту, спасли сотрудники МЧС России, сообщает региональный главк чрезвычайного ведомства в мессенджере MAX.
ЧП случилось около 13.00 14 июня у Молитовского моста. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они приблизились к тонущим людям на пожарном катере "КС-110" и вытащили их из воды. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
Перевернувшееся маломерное судно зацепили и отбуксировали в безопасное место. Подъемом займется его владелец.
Причины происшествия устанавливаются.