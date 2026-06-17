Москва17 июнВести.Двух рыбаков, которые застряли посреди Кармановского водохранилища вблизи Нефтекамска, благополучно доставили на берег 17 июня. Подробности происшествия сообщила ГТРК "Башкортостан".
По имеющимся данным, надувная лодка стала пропускать воду. Мужчины находились далеко от берега и позвонили в службу 112. На помощь пришел старший государственный инспектор ГИМС Нижне-Бельского участка Васим Давлетшин.
Давлетшин оперативно эвакуировал мужчинговорится в сообщении
Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.