Хоккеист Панин спас рыбаков, застрявших в лодке на реке в Казани Капитан "Салавата Юлаева" спас застрявших на реке в Казани рыбаков

Москва25 июн Вести.Капитан хоккейного клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин спас рыбаков, которые на поврежденной лодке застряли на середине реки. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда - Уфа" со ссылкой на пресс-службу уфимской команды.

Отмечается, что инцидент произошел во время отдыха спортсмена в Казани. Панин заметил людей, попавших в беду, и решил им помочь. Рыбаки оказались в опасной ситуации – вокруг только лет, ни домов, ни людей. Спортсмен прицепил их лодку и буксировал почти 40 минут. У самого хоккеиста чуть не закончился бензин, но все завершилось благополучно - мужчины добрались до берега.

Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин поделился Григорий Панин

Рыбаки предлагали заплатить за топливо, но хоккеист отказался.

В "Салавате Юлаеве" подчеркнули, что болельщики высоко оценили поступок капитана – он в очередной раз доказал, что остается лидером не только на хоккейной площадке.