Москва25 июнВести.Капитан хоккейного клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин спас рыбаков, которые на поврежденной лодке застряли на середине реки. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда - Уфа" со ссылкой на пресс-службу уфимской команды.
Отмечается, что инцидент произошел во время отдыха спортсмена в Казани. Панин заметил людей, попавших в беду, и решил им помочь. Рыбаки оказались в опасной ситуации – вокруг только лет, ни домов, ни людей. Спортсмен прицепил их лодку и буксировал почти 40 минут. У самого хоккеиста чуть не закончился бензин, но все завершилось благополучно - мужчины добрались до берега.
Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензинподелился Григорий Панин
Рыбаки предлагали заплатить за топливо, но хоккеист отказался.
В "Салавате Юлаеве" подчеркнули, что болельщики высоко оценили поступок капитана – он в очередной раз доказал, что остается лидером не только на хоккейной площадке.