Застрявших на мели 2 взрослых белух и 34 детенышей спасли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае люди пришли на помощь белухам, застрявшим на мели Застрявших на мели 2 взрослых белух и 34 детенышей спасли в Хабаровском крае

Москва2 авг Вести.В Хабаровском крае спасли троих детенышей и двух взрослых белух, застрявших на мели во время отлива в Тугуро-Чумиканском районе. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Демениш.

Китов заметили работавшие на местном предприятии студенты. Они отогнали собак и обратились в экстренные службы. Вместе с работниками рыбодобывающего предприятия и всеми неравнодушными ребята на протяжении двух часов пытались освободить белух.

Троих детенышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли надежно. Для них подогнали грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давали их коже высохнуть... Сейчас они в безопасности рассказал губернатор в своем Telegram-канале

Он добавил, что люди остаются на берегу до прилива, желая окончательно убедиться, что белухи ушли в море.