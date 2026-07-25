Спасатели МЧС России вызволили подростка из бетонной западни в Хабаровске МЧС: спасатели в Хабаровске помогли застрявшей в бетонной конструкции девочке

Москва25 июл Вести.В Хабаровске специалисты МЧС впервые на середине водоема выполняли спасательную операцию, они вызволили ногу девочки из железобетонных оков, сообщается в MAX-канал ведомства региона.

Поступил вызов о том, что в карьере девочке-подростку требуется помощь. Вместе с друзьями она купалась в водоеме, оказавшись на бетонном островке на середине карьера ее нога застряла в расщелине обломков конструкций.

Спасателям МЧС России пришлось вместе с аварийно-спасательным инструментом вплавь добираться до места. В течение нескольких часов они вызволяли ногу из железобетонных оков отмечается в сообщении

После ребенок был передан бригаде скорой помощи.