В Барнауле спасатели вытащили упавшего в заброшенный погреб ребенка

В Барнауле упавшего в заброшенный погреб ребенка вытащили спасатели В Барнауле спасатели вытащили упавшего в заброшенный погреб ребенка

Москва4 июн Вести.Алтайские спасатели вытащили подростка, который упал в заброшенный погреб в городе Барнауле. Подробности в MAX сообщило региональное ведомство.

Информация о случившемся поступила в Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова.

Был небольшой лаз в погреб, но оказался слишком узким для взрослого, и мы использовали бензорез, тем самым деблокировали "пленника" собственного любопытства говорится в сообщении уточнил спасатель Алексей Черкасов

Высота падения составила около трех метров, но серьезных травм ребенок не получил. Его благополучно передали родственникам.