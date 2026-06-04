Москва4 июнВести.Алтайские спасатели вытащили подростка, который упал в заброшенный погреб в городе Барнауле. Подробности в MAX сообщило региональное ведомство.
Информация о случившемся поступила в Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова.
Был небольшой лаз в погреб, но оказался слишком узким для взрослого, и мы использовали бензорез, тем самым деблокировали "пленника" собственного любопытстваговорится в сообщенииуточнил спасатель Алексей Черкасов
Высота падения составила около трех метров, но серьезных травм ребенок не получил. Его благополучно передали родственникам.