В Губкинском спасатели освободили мальчика из песка на месте снесенного строения В ЯНАО спасатели вызволили школьника, увязшего в мокром песке

Москва26 июн Вести.В городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа спасатели вызволили десятилетнего мальчика, который увяз в смешанном с водой песке на месте снесенного дома. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел 25 июня. Ребенок застрял по пояс в массе, которой был засыпан котлован, и постепенно погружался все глубже. Друг пытался помочь ему с помощью палок, но только ухудшил положение.

25 июня в пожарную часть города Губкинский поступил тревожный сигнал: подросток увяз в неизвестной массе на месте снесенного строения… Ранее на этом месте находился дом, после сноса котлован засыпали песком, однако грунт оказался крайне коварным: по краям масса напоминала по вязкости сухую глину, а в центре была влажной и засасывающей говорится в публикации

На место ЧП прибыли пожарные. Они отказались от использования лопат, чтобы не травмировать мальчика. Сначала попытались вытянуть его за руки, но сильный присасывающий эффект не позволил.

Тогда на ребенка надели куртку от боевой одежды пожарного и страховочную обвязку, после чего начали откапывать вручную.

Благодаря слаженным действиям спасателей и самообладанию мальчика его освободили за 15-20 минут. Ребенок сам снял кроссовок с одной ноги, со второй помогли пожарные – откопали ее до обуви и развязали шнурки.

Мальчика передали врачам. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.