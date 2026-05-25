В Амурской области мальчик провалился в яму с грязью по пояс, СК начал проверку

Москва25 мая Вести.Следственные органы города Зея Амурской области начали проверку после появления в интернете сообщений о 7-летнем мальчике, который перед домом провалился по пояс в яму с грязью и не мог выбраться самостоятельно, сообщает региональный главк СК России.

Как установило следствие, инцидент имел место 24 мая. Ребенок днем катался на велосипеде и, проезжая в районе дома № 25 по Луговой улице, остановился. Он хотел пешком пройти по незаасфальтированной дороге, размытой дождевой водой, но провалился в яму. В результате мальчика засосало по пояс, выбраться самостоятельно он не смог. Вытащил ребенка живущий рядом мужчина.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины "непринятия мер к содержанию дорожного полотна в нормативном состоянии", указали в СУ СК России по Амурской области.