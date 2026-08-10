Москва10 авгВести.В Республике Башкортостан местный 17-летний подросток сорвался со скалы. Силами регионального МЧС была проведена операция по его спасению, сообщает пресс-служба министерства.
Инцидент произошел в районе "Висячего камня", уточняет МЧС.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились вниз на 15 метров к пострадавшему и оказали первую помощьнаписано в канале МЧС
Несовершеннолетнему обеспечили полную неподвижность посредством шейного корсета и жестких носилок. После его транспортировали к берегу по реке, где передали медикам.
Пострадавший был госпитализирован.