Спасатели в Башкортостане спасли сорвавшегося со скалы 17-летнего подростка

Подросток сорвался со скалы в Башкортостане, его спасли Спасатели в Башкортостане спасли сорвавшегося со скалы 17-летнего подростка

Москва10 авг Вести.В Республике Башкортостан местный 17-летний подросток сорвался со скалы. Силами регионального МЧС была проведена операция по его спасению, сообщает пресс-служба министерства.

Инцидент произошел в районе "Висячего камня", уточняет МЧС.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились вниз на 15 метров к пострадавшему и оказали первую помощь написано в канале МЧС

Несовершеннолетнему обеспечили полную неподвижность посредством шейного корсета и жестких носилок. После его транспортировали к берегу по реке, где передали медикам.

Пострадавший был госпитализирован.