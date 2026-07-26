Москва26 июлВести.Тело 19-летнего парня вытащили из озера Ольховое неподалеку от села Михайловка в Уфимском районе Башкирии, сообщает республиканское управление МЧС России.
Водолазы нашли погибшего в 25 метрах от берега, на глубине около 3 метров.
Трагедия произошла вечером 25 июля.
Компания отдыхала на воде: парень плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, но в какой-то момент решил добраться до берега вплавь. Друзья какое-то время наблюдали за ним, а затем потеряли из видуотмечается в публикации
Молодые люди находились в зоне, не предназначенной для купания. Поняв, что случилось непоправимое, они обратились за помощью к спасателю на ближайшем оборудованном пляже. Он несколько раз нырял, но поиски не увенчались успехом.
Тело утром 26 июля обнаружили водолазы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.
На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее стало известно, что в Благовещенском и Альшеевском районах Башкирии также вечером 25 июля утонули девочка-подросток и пожилой мужчина.