Полицейский из Забайкалья на отдыхе в Бурятии спас тонувшего в озере ребенка

Полицейский во время отпуска спас тонувшего ребенка в озере в Бурятии Полицейский из Забайкалья на отдыхе в Бурятии спас тонувшего в озере ребенка

Москва11 авг Вести.Младший лейтенант полиции из Забайкалья, отдыхая с семьей на озере в Селенгинском районе Бурятии, спас тонущего мальчика, сообщается в MAX-канале МВД края.

Страж правопорядка услышал детский крик и заметил, как вдалеке от него мальчик бьет руками по воде. Полицейский подплыл к ребенку, подхватив его, вытащил его на берег. В этот момент ему на помощь подоспели двое мужчин.

Спасенному оказали первую помощь, он нахлебался воды, был сильно напуган, не мог разговаривать и шевелиться. Медики увезли его в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает отмечается в сообщении

Выяснилось, 10-летний школьник был на озере со старшим совершеннолетним братом и в какой-то момент незаметно для него заплыл слишком далеко и начал тонуть. Старший брат поблагодарил полицейского и признал, что растерялся в тот момент, поскольку сам не умеет плавать.