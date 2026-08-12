В Томской области подросток спас тонувшего тренера В Томской области подросток спас жизнь своему тренеру

Москва12 авг Вести.Томский подросток спас жизнь своему тренеру. Подробности ГУ МЧС по Томской области сообщает в MAX.

Тренер областной Федерации нард Андрей Геннадьевич и его воспитанник Марк Лейман плавали после соревнований в томском озере Нефтехим. Во время заплыва Марк, первым достигшим берега, увидал, что мужчина размахивает руками и уходит под воду. Подросток незамедлительно бросился на помощь.

Оперативно преодолев необходимую дистанцию вплавь, Марк подхватил под руки мужчину, который к тому времени уже находился без сознания, и вытащил его на берег говорится в сообщении

Мальчик перевернул тренера на бок и побежал за помощью. Прибывшая к месту ЧП бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Выяснилось, что у мужчины произошел мышечный спазм ног, возникло кислородное голодание.